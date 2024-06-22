Eşini tabancayla öldüren koca, kendini de vurdu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Cevri Gökyıldız (62), tartıştığı eşi Maizer Gökyıldız'ı (55) tabancayla vurarak öldürüp, kendini de vurdu. Tedaviye alınan Cevri Gökyıldız'ın durumunun ağır olduğu belirtilirken, çiftin 2 ay önce İstanbul'dan Gönen'e taşındıkları öğrenildi.

Eşini tabancayla öldüren koca, kendini de vurdu

Cevri Gökyıldız, bilinmeyen nedenle eşi Maizer Gökyıldız ile tartışmaya başladı. 

Cevri Gökyıldız, tartışmanın büyümesi üzerine ruhsatlı tabancasıyla eşini vurarak öldürüp, aynı silahla kendini de vurdu. 

Silah seslerini duyan komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Maizer Gökyıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, durumu ağır olan Cevri Gökyıldız ise ilk müdahalenin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan Cevri Gökyıldız'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İKİ AY ÖNCE İSTANBUL'DAN TAŞINMIŞLAR 

Öte yandan çiftin, İstanbul'dan 2 ay önce taşınıp, satın aldıkları evde oturmak için Gönen'e taşındıkları öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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