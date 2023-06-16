Eşini taciz ettiği iddiasıyla komşusunu öldürdü

GÖĞSÜNDEN 2 KURŞUNLA VURULDU



Münir Karaşlar, kaçmaya çalışsa da göğsünden 2 kurşunla vurularak yere yığıldı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlardan biri de o sırada yoldan geçen bir kişinin ayağına isabet etti.



EŞİNİ TACİZ ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ



Olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri silahlı saldırganı olayın olduğu sokağa yakın bir yerde gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Mehmet S. polis sorgusunda komşusu Münir Karaşlar'ın uzun süredir eşini taciz ettiğini, kendisine de hakaret ettiğini iddia ederek, olayı gerçekleştirdiğini belirtti.

