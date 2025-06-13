Eşini takip eden adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde dün akşam saatlerinde iddiaya göre; yolda yürüyen bir kadın, bir adam tarafından takip edildiğini düşünerek kocasını aradı.

Olay yerine gelen kadının eşi, şüpheliyle tartışmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayan koca "Sen kimi takip ediyorsun?" diyerek adamı dakikalarca dövdü.

Dayak yiyen zanlı kanlar içinde kalırken yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde, olay yerine gelen kocanın, karısını takip ettiği iddia edilen adamı dakikalarca dövdüğü anlar yer aldı.