Eşini takip edip silahla saldırdı

Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde eşinin kendisini aldattığını öne süren otel işletmecisi M.G. (50), eşi Ümmü G.’yi (48), takip etti.



Takip ettiği eşinin eski çalışanı Mehmet Y. (28), ile bir parkta buluştuğunu gören M.G. cinnet getirdi. Eşi ile eski çalışanının yanına giderek tartışan M.G, yanındaki tabanca ile ikiliye ateş açtı.

AĞIR YARALI



M.G, olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri vücutlarının farklı bölgelerinden vurularak ağır yaralanan Ümmü G’yi ve Mehmet Y’yi ambulansla hastaneye sevk etti.



Olayda başından ve boynundan yaralanan Mehmet Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Ümmü G.’nin ise karın boşluğundan yaralanarak tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

M.G. ise olaydan kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.