Eşini tüfekle katletti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Hasan Kıyılı, eşi Manal Kıyılı tüfekle öldürdü. Katil zanlısı gözaltına alındı.

Eşini tüfekle katletti

Bir kadın daha cinayete kurban gitti.

Bekbele Mahallesi'nde yaşayan Manal-Hasan Kıyılı çifti arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma esnasında Hasan Kıyılı, tüfekle eşine ateş etti.

Silah sesi duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ile polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINDA

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Suriye uyruklu 55 yaşındaki Manal Kıyılı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerce zanlı Hasan Kıyılı (67), suç aletiyle gözaltına alındı.

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