Eşini ütü kablosuyla bağlayıp dövmüştü: İstenen ceza belli oldu

İstanbul Kadıköy'de, ocak ayında karşılıklı aldatma iddiası üzerine eşler arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü, eşini işkenceyle dövdüğü gerekçesiyle Emrah K.'nin (25) tutuklandığı olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.



Taraflar arasında karşılıklı aldatma iddiası üzerine tartışma çıktığı, bunun üzerine sanığın müşteki Maftuna T.'nin (31) kafasını duvara çarptığı, yere düşen müştekiyi tekmelemeye başladığı, müştekinin kaçıp, kendisini odaya kilitlediği anlatılan iddianamede, sanığın eline bıçak alarak, odanın kapısını kırıp, bıçakla eşini yaraladığı ifade edildi.



Sanığın odada eline geçen kemer ve ütüyle müştekinin yüzü ile kafasına vurmaya başladığı, ütünün kablosunu kesip müştekinin ellerini ve ayaklarını bağladığı, ütüyle müştekinin kafasına ve vücuduna vurmaya devam ettiği belirtilen iddianamede, polislerin olay yerine gelmesi üzerine sanığın polislere kapıyı açmayıp, "Gidin buradan, öldüreceğim bu kadını" dediği, akabinde polis memurlarınca ikametin kapısı kırılarak şüphelinin yakalandığı aktarıldı.



Ağır yaralanan kadının sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı, adliyeye sevk edilen sanığın ise tutuklandığı anlatıldığı iddianamede, tarafların ifadelerine de yer verildi.

"BENİ SAATLERCE DÖVDÜ"

Müşteki Maftuna T. savcılıktaki ifadesinde, olay günü kıskançlık sebebiyle tartıştığı eşinin saatlerce kendisini dövdüğünü, sanığın ütü kablosuyla ellerini ve ayaklarını bağladığını, eline aldığı kemer ve ütüyle vücudunun çeşitli yerlerine vurduğunu belirtti.



"BENİ DÖVERKEN VİDEOMU ÇEKİP ANNEME GÖNDERDİ"



Sanığın kendisini döverken videoya çekip, annesine gönderdiğini de aktaran müşteki kadın şikayetçi olduğunu kaydetti.



"BİR ERKEK EŞİMLE BERABER OLDUĞUNU SÖYLEYEREK FOTOĞRAF YOLLADI"



Tutuklu sanık Emrah K. ise eşiyle 3 yıldır evli olduklarını, 1 çocuğu olduğunu anlatarak, "Bir erkek şahıs Maftuna'yla beraber olduğunu söyleyerek, bana bir fotoğraf yolladı. Hatta fotoğrafta müşterek çocuğumuz da bulunmaktaydı. İsterseniz telefonumu kontrol edebilirsiniz. Ben şahsa küfür ederek konuşmayı sonlandırdım. Ardından eşimle görüşüp bir açıklama istedim. Kendisi bana herhangi bir cevap vermedi. Benim de gözüm kararınca kendisine vurmaya başladım. Çok sinirli olduğum için elime aldığım ütüyle vücudunun her yerine vurdum." beyanını verdi.