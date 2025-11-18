Eşini ütüyle döven zanlı gözaltında

Karşıyaka Mahallesi'nde kaporta tamircisi Engin E., tartıştığı eşi Hatice E.'nin başına ütü ile vurdu.

Engin E. daha sonra oğlu E.E. (19) ve kızı E.E.'yi (21) dövdü.

Hatice E., hastaneye gidip tedaviye alındı. Kızı ve oğlu da emniyete giderek şikayette bulundu. Çiftin çocukları, babalarının kendilerini dövdüğünü, annelerinin başına ütüyle vurduğunu, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu söylediği bildirildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.