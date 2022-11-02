Eşini uykusunda öldürdü

İstanbul Bağcılar'da bir kişi, karısını uyuduğu sırada silahla vurarak öldürdü. Katil koca gözaltına alındı.

Eşini uykusunda öldürdü

'da bir kişi, eşini uyurken silahla öldürdü.

Bağcılar ilçesi Göztepe Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında iddiaya göre Faruk K. (38), elinde silahla eşi Kudret K.(32) uyuduğu sırada bir süre başında bekledi. Faruk K. uyuyan eşinin başına silahla ateş etti.

Kudret K. kanlar içinde kalırken, silah sesini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eşini uykusunda öldürdü - 1

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kudret K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet sonrası evden ayrılmayan Faruk K. ise gözaltına alındı.

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Kudret K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çiftin 11 yaşındaki kızının cinayet sırasında evde olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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