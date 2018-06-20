İstanbul Arnavutköy'de bıçakla hafif yaralanmış halde Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gelen Mehdin E. tedavi olduktan sonra hastanede görevli polise giderek, evde bulunan eşi Nurşen E. ile kızı Ecrin E.'yi boğarak öldürdüğünü, kendisini bıçakla yaraladığını iddia etti.
İhbar üzerine Mehdin E.'nin evine giden polis ve sağlık ekipleri, Nurşen E. ile Ecrin E.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
Gözaltında tutulan Mehdin E.'nin sorgulamasının sürdüğü bildirildi.
Eşini ve 2 yaşındaki kızını boğarak öldürdü
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Arnavutköy'de polise teslim olan bir kişi, eşini ve 2 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğünü iddia etti.
İstanbul Arnavutköy'de bıçakla hafif yaralanmış halde Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gelen Mehdin E. tedavi olduktan sonra hastanede görevli polise giderek, evde bulunan eşi Nurşen E. ile kızı Ecrin E.'yi boğarak öldürdüğünü, kendisini bıçakla yaraladığını iddia etti.