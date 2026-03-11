Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle öldüren adama indirim
Beylikdüzü'nde eşini ve baldızını öldüren sanığın yargılandığı davada karar belli oldu.
İstanbul Beylikdüzü'nde eşini ve baldızını toplam 60 bıçak darbesiyle öldüren Ferhat Boduroğlu'na iyi hal indirimi uygulandı. Haber: Sinan Kunter
Beylikdüzü'nde eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle öldüren sanık Ferhat Boduroğlu, hakim karşısına çıktı.
Boduroğlu ayrı yaşadığı 23 yaşındaki eşi Vildan Boduroğlu ve baldızı Fatma Zehra Koyun'u öldürerek hayattan kopardı.
2022'de Beylikdüzü'nde yaşanan cinayet sonrası açılan davada karar ise karar çıktı.
İNDİRİM UYGULANDI
Mahkeme, sanığa en üst sınırdan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak sabıka kaydı olmaması ve mahkemedeki iyi hali gibi nedenlerle sanık lehine indirim uyguladı.
Canavarca his oluşmadığına da hükmedilip ağırlaştırılmış ceza hafifletilip iki kez müebbet hapis cezasına çevrildi.
KADIN CİNAYETİ KARARINA TEPKİ
Kadın dernekleri kararın üst mahkemeler tarafından bozulup ceza indiriminin iptali edilmesi bekleniyor.
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Genel Sekreteri Avukat Çisel Demirkan Sakallı, NTV'ye açıklamalarda bulundu.
Sakallı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bir daha hiç dışarı çıkılmaması olduğuna vurgu yapıp "Müebbet hapis cezasında bir infaz süresi var." dedi.
Zanlıların infaz süresini tamamladıktan sonra bazı özel koşulları sağlamasıyla tahliye edilebileceğini dile getiren Sakallı, "İnsan canı almış olması herhangi bir indirim gerektirmez. Özellikle de kadına karşı işlenmiş bir suçsa." diye konuştu.
Sakallı, bu kararların kadınlara yönelik yaşam hakkının alenen ihlali olduğunu dile getirdi.