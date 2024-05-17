Eşini ve baldızını öldürüp intihar etti

Çorum'da Hasan Orhan (58) ile boşanma aşamasındaki eşi Nazegül Orhan (55) ve eşinin kız kardeşi Meryem Karakoçak (51) arasında, Yavruturna Mahallesi Mürsel 4. Sokak'ta tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Orhan, tabancayla ateş ederek eşi ve baldızını öldürdükten sonra aynı tabancayla başına ateş ederek ağır yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Hasan Orhan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Öte yandan olayı duyarak gelen ve rahatsızlanan Nazegül Orhan ve Meryem Karakoçak'ın yakınlarına, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.