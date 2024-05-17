Eşini ve baldızını öldürüp intihar etti

Çorum'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını sokak ortasında silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Eşini ve baldızını öldürüp intihar etti

'da Hasan Orhan (58) ile boşanma aşamasındaki eşi Nazegül Orhan (55) ve eşinin kız kardeşi Meryem Karakoçak (51) arasında, Yavruturna Mahallesi Mürsel 4. Sokak'ta tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Orhan, tabancayla ateş ederek eşi ve baldızını öldürdükten sonra aynı tabancayla başına ateş ederek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hasan Orhan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan olayı duyarak gelen ve rahatsızlanan Nazegül Orhan ve Meryem Karakoçak'ın yakınlarına, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Hatay'da çek senet mafyasına operasyon: 4 tutuklama

Hatay'da çek senet mafyasına operasyon: 4 tutuklama

Hatay’da DAEŞ operasyonu: 10 tutuklama

Hatay’da DAEŞ operasyonu: 10 tutuklama

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Antalya’da otomobil yangınında ölen Polonyalı turistlerin kimlikleri belli oldu

Antalya’da otomobil yangınında ölen Polonyalı turistlerin kimlikleri belli oldu

Tuz yüklü TIR alev topuna döndü

Tuz yüklü TIR alev topuna döndü

Sağlık Bakanı Koca başkanlığında MHRS toplantısı yapıldı

Sağlık Bakanı Koca başkanlığında MHRS toplantısı yapıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...