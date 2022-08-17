Eşini ve bir kişiyi öldürdü, "İntikam benim işim" paylaşımı yaptı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tartıştığı kişiyi ve eşini öldüren, bir kişiyi de yaralayan zanlı saklandığı metruk evde yakalandı.



İlçe merkezinde bir kahvehanede Mehmet Ali Uyanık (37), İbrahim D. (27) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uyanık, İbrahim D'yi silahla ağır yaraladı. O sırada kahvede bulunan İbrahim D'nin babası Adil D. (55) de hafif yaralandı.



Mehmet Ali Uyanık daha sonra mahalle muhtarlığına sığınan eşi Sibel Uyanık'ı da silahla öldürdü. İbrahim D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olaydan sonra kaçan Mehmet Ali Uyanık, yaklaşık 4 saat sonra saklandığı metruk binada yakalandı.

Mehmet Ali Uyanık'ın, yakalanmadan önce Facebook hesabı üzerinden "İntikam benim işim" paylaşımı yaptığı görüldü.