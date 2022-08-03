Eşini ve kızını sopayla döverek hastanelik etti

Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde iddiaya göre İ.S.A.(49) adlı kişi, eşi H.E.A. (49) ile kızı N.İ.S.A.'yı (20) evlerinde sopayla döverek hastanelik etti.

Genç kız ve annesi polise şikayette bulundu.

İ.S.A., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan İ.S.A. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.



Kızına bir kez vurduğunu ve eşine vurmadığını ileri sürerek "Kasten yaralama ve tehdit" suçlarından nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.S.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.