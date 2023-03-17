Eşini ve küçük kızını sokağa attığı evde enkaz altında kalarak öldü

"PARKTA KALDIKTAN 2 SAAT SONRA DEPREM OLDU"



Canan Tuğ, eşiyle daha önce de çok tartıştıklarını belirterek, “Eşimle kavga ettik. Beni ve kızımı evden attı. Bana, ‘Kızını nereye götürüyorsan götür. Ne yapıyorsanız yapın’ dedi. Ben ve kızım o soğukta ve yağmurlu gecede beraber parkta kaldık. Parkta kaldıktan 2 saat sonra deprem oldu. Kızımla gidecek yerimiz yoktu. Diyarbakır’a kendi imkanlarımızla otogara geldik. Burada bir gece kaldık. Daha sonra ben Ankara’daki AFAD’ı aradım. Onlar da beni Diyarbakır Valiliği’ne yönlendirdi. Kaymakamlık da beni buradaki çadıra yerleştirdi. Biz daha önce tartıştığımız için sığınma evlerine gidiyorduk” dedi.



"VEFATINI DUYUNCA ÇOK AĞLADIM"



Eşinin öldüğünü görümcesinden öğrendiğini söyleyen Canan Tuğ, “Ayın 10’unda eşimin 3 gün boyunca enkaz altında kaldığını, vefat ettiğini görümcemden öğrendim. Tabii buna inanmak istemedim. Avukatımı aradım. Karakola gitmemi söyledi. Karakola gidip sorduğumda öldüğünü söylediler. Vefat ettiğini duyunca da çok ağladım. Sonuçta benim eşimdi. Birlikte dükkanda da çalışmıştık. Beraber iş de yapmıştık. Bazen burada da ağlarken kızım bana neden ağladığımı soruyor. Ben de ona gözlerime toz kaçtığını söyleyerek inandırıyorum. Şu an burada yerim güzel. Bana sahip çıkan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.