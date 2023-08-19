Eşini ve oğlunu öldürüp intihara kalkıştı

Adana'da cinnet getiren bir kişi, karısını ve 16 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Eşini ve oğlunu öldürüp intihara kalkıştı

'nın Çukurova ilçesinde Cem Suna (49) iddiaya göre cinnet getirip, sabaha karşı eşi Deniz (43) ve oğlu Alperen’i (16) bıçaklayarak öldürdü, ardından intihar girişiminde bulundu.

Bağrışmaların üzerine komşular polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri anne ve oğlunun öldüğünü belirledi.

Kendisini de bıçakla yaralayan Cem Suna ise hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan olayda iki bıçak kullanıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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