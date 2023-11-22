Eşini ve üvey kızını öldürüp intihar etti

İstanbul'da sabah saatlerinde çifte cinayet işlendi.



Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi 1395. Sokak'ta ikamet eden Mehmet ve Şadumane çifti, evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Bunun üzerine adam, karısına silahla ateş açtı. Olay anında evde bulunan kadının kızı Naciye Aleyna D. ise dışarı kaçtı.



Peşinden gittiği üvey kızını da sokak ortasında silahla vuran şüpheli, daha sonra aynı silahla intihar etti.

