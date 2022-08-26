Eşini ve yeğenini öldürdü, kızını ağır yaraladı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi önce karısını daha sonra yeğenini öldürdü.



Olay, dün gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde meydana geldi. Korkut Gezici, evinde önce eşi Sevtap Akbacı'yı silahla öldürdü daha sonra ise kızı Muazzez Gezici'yi aynı silahla yaraladı.



Evden kaçan Gezici daha sonra yeğeni Sinan Özfidan'ın evine giderek onu da öldürdü.



İşlediği cinayetlerin ardından kayıplara karışan Gezici'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.



KIZININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR



Silahla yaralanan Muazzez Gezici'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"KOCAMI DURUP DURURKEN ÖLDÜRDÜ"



Hayatını kaybeden Sinan Özfidan'ın eşi Gamze Özfidan yaşanan korkunç olayla ilgili şunları söyledi:



"Biz oturuyorduk. Şahıs girdi kocama hiçbir şey söylemeden 3 el ateş etti. Kocam hiçbir şey yapamadı. Hastaneye gidene kadar öldü. Onun hiçbir alakası yok. Hiçbir şey yok aralarında. Bir husumet de yoktu. Neden yaptığını, ne istediğini bilmiyoruz. Kendi karısını kızını öldürmüş olabilir. Bizimle bir alakası yok. Geldi kocamı durup dururken öldürdü."

