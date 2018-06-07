Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, hakkında "eşini öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Ümit Yıldırım, avukatı ve yakınları hazır bulundu. Yaralanan eş Emine Yıldırım ise duruşmaya katılmadı.



Yıldırım, önceki celsedeki savunmasını tekrarladı.



Üzgün ve çok pişman olduğunu dile getiren Yıldırım, "Aramızda geçimsizlik vardı. 17 yıllık evliyiz, eşim ve çocuklarımı çok seviyorum. Olay günü otobüs durağında bekledim, eşimin geldiğini görünce yanına gidip konuşmak istedim. Benimle konuşmak istemediğini söyledi. 2 çocuğumuz olmasına rağmen bana karşı tavrını anlayamadım. Kocası, çocuklarının babası değilmişim gibi davrandı. O anda kendimi kaybetmişim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti, sanığa 18 yıl hapis cezası verdi.



Bursa'da Ekim 2017'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ümit Yıldırım, kendisinden boşanmak isteyen eşi Emine Yıldırım'ın önünü kesmiş, tartışma sonucu kadın bıçakla yaralamıştı. Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalanmıştı.

