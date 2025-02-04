Eşinin aldattığından şüphelendi, dedektif tutmak isterken 7 milyon TL dolandırıldı

Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği için dedektif tutmak isteyen kadın, 7 milyon TL dolandırıldı.

İstanbul'da yaşayan ismi açıklanmayan kadın, eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek internet üzerinden özel dedektif araştırması yaptı.

Bu süreçte, kendisini dedektif olarak tanıtan kişiler kadına, eşinin silinen mesajlarını geri getirerek olayını aydınlatabileceklerini söyledi.