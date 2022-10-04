Eşinin başına bastonla vurduğu koca öldü

İzmir'de, M.A.'nın (80), başına bastonla vurduğu eşi Fahri A. (85) yaşamını yitirdi.



Olay, 27 Eylül'de, Seferihisar ilçesi Payamlı Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Fahri A., kavga ettiği eşi M.A.'yı odaya kilitlemek istedi. Çıkan arbedenin kavgaya dönüşmesiyle M.A, elindeki bastonla eşi Fahri A.'nın başına vurdu. Darbenin etkisiyle Fahri A., kanlar içinde yerde kaldı.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Fahri A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Fahri A.'nın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Gözaltına alınan M.A., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.