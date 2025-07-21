Eşinin bıçakladığı erkek hayatını kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ikamet eden S.B. ile kocası Zafer B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüştü, iddiaya göre S.B. eşini bıçaklayarak yaraladı.



Ağır yaralanan Zafer B., 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Gözaltına alınan S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.