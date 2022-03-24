Eşinin boğazını falçatayla kesen eşe 'iyi hal' indirimi

Manisa'da 3 çocuk annesi Esra Oymak, geçen yıl 20 Kasım'da eşi Mikail Oymak'a boşanmak istediğini söyledi. Sinirlenen Mikail Oymak, çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını, falçatayla kesti.

Boğazında 15 santimetrelik kesik oluşan Esra Oymak, anne ve babasının pencereden dışarı çıkartmasıyla ölümden kurtuldu. Manisa Şehir Hastanesi'ne götürülen Oymak'ın boğazına 15 dikiş atıldı. Gözaltına alınan Mikail Oymak ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



13 YIL HAPİS CEZASI



Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Mikail Oymak, hakkında 'kasten öldürme' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Son 3 duruşmasına gizlilik kararı verilen davanın, geçen 17 Mart'ta görülen 8'inci duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Oymak'a önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Daha sonra suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 16 yıl hapse çevirdi. Ardından da duruşmalardaki iyi halini dikkate alıp, Oymak'a 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti ayrıca Oymak'ın 'cinsel saldırı' suçundan beraatine karar verdi.