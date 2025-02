Eşinin boşanma dilekçesini yazan arzuhalciyi kurşunlattı

Konya’da bir arzuhalci, boşanma dilekçesini yazdığı kadının eşi tarafından kurşunlatıldı.



İsmail C. isimli kişi, yaklaşık 15 gün önce eşinden boşanmak için Akabe Mahallesi Şehit Furkan Doğan Caddesi’nde arzuhalci dükkanı bulunan Hakan Ü.'nün yanına giderek boşanma dilekçesi yazdırdı.



Bir gün sonra İsmail C.’nin eşi Melek C. de Hakan Ü.’ye giderek boşanma dilekçesi yazdırdı.



Hakan Ü.’nün eşine yazdığı dilekçenin daha ayrıntılı olduğunu öğrenen İsmail C., iddiaya göre öfkelendi ve arzuhalci dükkanını kurşunlatmak istedi.



Bunun üzerine İsmail C., arkadaşları İsmail A. ile Mustafa E.S.’yi otomobiliyle arzuhalci dükkanının yakınlarına bıraktı.