Eşinin darbettiği kadın entübe edildi

Antalya Gazipaşa'daki olay, saat 04.30 sırlarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışmada Kerim N, eşi Melek N'yi darbetti.

Genç kadın başına aldığı darbelerle ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Melek N, burada yapılan kontrollerinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kadın, tedavi gördüğü hastanede entübe edildi. Melek N. yaşam savaşı verirken Kerim N. polis tarafından gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıs, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere yoğun güvenlik önlemleri arasında Gazipaşa Devlet Hastanesine getirildi. Kerim N. kontrollerinin ardından Gazipaşa Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.