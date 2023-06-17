Eşinin döverek ağır yaraladığı kadın hastane yolunda hayatını kaybetti

Antalya'da eşinin sopa ve yumruklarla döverek ağır yaraladığı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi kadının ölümünün ardından eşi gözlatına alındı.

Eşinin döverek ağır yaraladığı kadın hastane yolunda hayatını kaybetti

'da dövüldüğü tespit edilen bir kadının, hastaneye kaldırılması sırasında hayatını kaybetmesi üzerine, eşi gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi 2658 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi.

3 çocuk annesi Sinem Albeni (38) ile eşi Ufuk Albeni (40) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çaktı.

Eşinin döverek ağır yaraladığı kadın hastane yolunda hayatını kaybetti - 1

Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk Albeni, eşi Sinem Albeni'yi sopa ve yumrukla dövmeye başladı.

Kadının çığlıklarını duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Eşinin döverek ağır yaraladığı kadın hastane yolunda hayatını kaybetti - 2 3 çocuk annesi Sinem Albeni (38).

HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan talihsiz kadın, yolda hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince evde yapılan incelemede kan izlerine rastlanıldı.

Sinem Albeni'nin cansız bedeni, hastane bahçesine gelen ambulansın içerisinde savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Eşinin döverek ağır yaraladığı kadın hastane yolunda hayatını kaybetti - 3 Ufuk Albeni (40) gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sinem Albeni'nin eşi Ufuk Albeni, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Ufuk Albeni'nin polise verdiği ilk ifadesinde, eşinin madde bağımlısı olduğunu ve kullanmaması yönünde tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

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