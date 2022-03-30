    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Eşinin eski kocasını vurarak öldürdü

Adıyaman’da, bir şahıs, eşinin eski kocasını kendisine ait evde, pompalı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Eşinin eski kocasını öldüren şahıs, cinayette kullandığı silahıyla kayıplara karıştı.

Haberler - İHA 30.03.2022 - 06:18

Eşinin eski kocasını vurarak öldürdü

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yakınlarında ikamet eden A.Ş.Z., isimli şahıs, evine geldiği iddia edilen eşinin eski kocası olan Cengiz Yayla (38) ile henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu esnada iddialara göre, A.Ş.Z., isimli şahıs evde bulunan pompalı av tüfeğiyle eşinin eski kocası olan Cengiz Yayla’ya ateş etti.

Cengiz Yayla, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak yere yığılırken A.Ş.Z., isimli şahıs ise silahıyla birlikte olay yerinden hızla kaçtı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Cengiz Yayla’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri ile olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Cengiz Yayla’nın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Eşinin eski kocasını vurarak öldüren ve daha sonra cinayet silahıyla olay yerinden kaçarak kayıplara karışan A.Ş.Z., isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...