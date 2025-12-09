Eşinin evine giremedi, başka kadını bıçaklayıp öldürdü
09.12.2025 13:11
IHA
İHA
Kayseri'de boşanma aşamasında olduğu eşinin evine giden emekli başçavuş, eve giremeyince bina görevlisinin karısını öldürdü.
Kayseri'de boşanma aşamasında olduğu eşinin evine giden emekli başçavuş dehşet saçtı.
51 yaşındaki emekli başçavuş İ.Ş., eşiyle boşanma aşamasındaydı. Çift, ayrı evlerde yaşıyordu.
Boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı eve girmeye çalışan zanlı, kapıyı açamayınca binanın dışına çıktı.
Bina görevlisinin eşi M.G. (36) ile karşılaşan İ.Ş., kadını bıçakladıktan sonra kaçtı.
Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki kadın kurtarılamadı.
Kaçan zanlı gözaltına alındı.