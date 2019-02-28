Muğla'nın Yatağan ilçesi Şeref Mahallesi'nde yaşayan Abidin Özler, öğle saatlerinde, eşi Semra Özler (33) ile Deştin Mahallesi'ndeki arazilerine selvi ağacı kesmeye gitti.
Abidin Özler'in motorlu testere ile kesmeye çalıştığı ağaç, bir anda yanındaki eşi Semra Özler'in üzerine devrildi.
Ağır yaralanan Özler, olay yerine çağrılan ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Özler'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Eşinin kestiği ağacın altında kalan kadın öldü
DHATürkiye
Muğla'da, eşiyle birlikte kesmeye çalıştıkları selvi ağacı üzerine devrilen kadın yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla'nın Yatağan ilçesi Şeref Mahallesi'nde yaşayan Abidin Özler, öğle saatlerinde, eşi Semra Özler (33) ile Deştin Mahallesi'ndeki arazilerine selvi ağacı kesmeye gitti.