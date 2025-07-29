Eşinin mağazasını basıp gelinlikleri yakmaya çalıştı: Tazyikli suyla durdurdular!

Antalya'da eşinin uzaklaştırma kararı almasına sinirlenip 10 gün önce çatıya çıkan kişi, bu sefer eşinin işlettiği gelinlik mağazasına girip ortalığı savaş alanına çevirdi.

Ekipleri alarma geçiren olay, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki iki katlı gelinlik mağazasında yaşandı. Eşinin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Bahadır T. (48), işletmeye üst kattan girip gelinlikleri parçalamaya başladı. Eşinin çocuklarını göstermediğini ve gelinlik mağazasını sattığını ileri süren Bahadır T. elinde çakmakla mağaza içinde gezmeye başladı.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, Bahadır T'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen gelinlikleri parçalamaya devam edip içerideki eşyalara da zarar veren Bahadır T. bir süre sonra ise üst kattan aldığı mutfak tüpünü getirdi.