Eşinin mağazasını basıp gelinlikleri yakmaya çalıştı: Tazyikli suyla durdurdular!
Hakkında uzaklaştırma kararı alan eşinin işlettiği mağazayı basan kişi, gelinlikleri parçalayarak üzerlerine kolonya döktü. Bir mutfak tüpünü yakmaya çalışan adam itfaiyenin tazyikli suyuyla etkisiz hale getirildi.
Antalya'da eşinin uzaklaştırma kararı almasına sinirlenip 10 gün önce çatıya çıkan kişi, bu sefer eşinin işlettiği gelinlik mağazasına girip ortalığı savaş alanına çevirdi.
Ekipleri alarma geçiren olay, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki iki katlı gelinlik mağazasında yaşandı. Eşinin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Bahadır T. (48), işletmeye üst kattan girip gelinlikleri parçalamaya başladı. Eşinin çocuklarını göstermediğini ve gelinlik mağazasını sattığını ileri süren Bahadır T. elinde çakmakla mağaza içinde gezmeye başladı.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, Bahadır T'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen gelinlikleri parçalamaya devam edip içerideki eşyalara da zarar veren Bahadır T. bir süre sonra ise üst kattan aldığı mutfak tüpünü getirdi.
TÜPE ÇAKMAK DAYADI
Bahadır T. daha sonra çakmağı tüpe doğru yaklaştırıp yakma tehdidinde bulununca itfaiye ekipleri hazırlık yaptı. Su hortumunu Bahadır T'ye isabet alacak şekilde hazırlayan itfaiye eri, tehlikeli hareketlerin artması üzerine tazyikli suyu üzerine sıkıp dengesini bozdu. Bahadır T. çakmağı çakamadan elindeki tüpü fırlatıp bodrum katına kaçarken, polis ekipleri de işletmenin içerisine girdi. Bahadır T. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Bahadır T. 19 Temmuz Cumartesi günü aynı sebeple yaşadığı apartmanın çatısına çıkmış, yaklaşık 2,5 saat boyunca ikna edilmeye çalışılmıştı.
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