Eşinin öldürdüğü Ezgi'nin annesi: Katilin yakalanması için yaşıyorum

"KORKUYORUM; KAYBEDECEK HİÇBİR ŞEYİ YOK"



Kendilerinin de sürekli korku içinde olduklarını söyleyen Zerkin, "Korkuyorum; bu adamın kaybedecek hiçbir şeyi yok. Nerede ve ne zaman karşımıza çıkacağı da belli değil. Çıktığı zaman da kaybedecek hiçbir şeyi olmayan insanlardan korkacaksın. Hepimiz bu konuda tehdit altındayız. Ben aylarca evime gelemedim. Evimde yasımı yaşayamadım" dedi.



"HİÇBİR İZ YOK"



Mücadelesine tüm kadınlar adına devam edeceğini söyleyen Ziynet Zerkin, "Ciğerim yanıyor. Kızımın katili 1,5 yıl oldu hala yakalanamadı. Yarın bir başkasının canını yakmaması için kendim için kızım için bütün kadınlar için mücadeleye devam edeceğim. Gerçek anlamda bu adam suç makinası ama ortada yok. Aranıyor, bulunamıyor. Hiçbir iz yok. Mücadeleme devam ediyorum. Ezgi örnek olmuş olsaydı onun üzerine bu kadar cinayet işlenmezdi. Ülkemde kadına değer verilmiyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Öfkeliyim, öfkem dağlardan büyük" diye konuştu.