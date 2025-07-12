Eşinin ölümünden 1 ay sonra cesedi bulundu
Bilecik'te evinde ölü bulunan Sibel Güneş'in kayıp eşi İsmail Güneş, 1 ay sonra ormanlık alanda ölü bulundu.
Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyü yakınlarındaki ormanlık arazinin Sakarya Nehri kenarında arama faaliyeti yürüten polis ekipleri bir erkek cesediyle karşılaştı.
İncelemelerin ardından ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı'na götürüldü.
Cesedin, 17 Haziran'da kent merkezindeki evinde ölü bulunan 51 yaşındaki Sibel Güneş'in eşi İsmail Güneş'e ait olduğu düşünülüyor.
17 Haziran'dan beri haber alınamayan İsmail Güneş'in otomobili Sakarya Nehri kenarında terk edilmiş halde bulunmuştu.
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