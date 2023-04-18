Eşinin sevgilisine ve bebeğine asit döken kadın tutuklandı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Kadın ilk ifadesinde, 2 çocuğunun babası olan kocasını başkasıyla birlikte olup çocuk yaptığı için kıskanıp hazmedemediğini ve olay esnada bebeğin Özbek sevgilinin kucağında olduğunu söyledi.



BEBEĞİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR



Denizli Devlet Hastanesi’nde tedavi altında olan Özbek annenin yapılan müdahalenin ardından durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İzmir’e sevk edilen 2 aylık bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu ve vücudunun birçok yerinde yanık olduğu öğrenildi.

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