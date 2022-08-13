Eşinin tabancayla yaraladığı kadın, 3'üncü kattan atladı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, tartıştığı eşi E.K. tarafından tabancayla vurularak yaralanan A.K. (35), 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan zemine atladı. A.K. hastaneye kaldırılırken, şüpheli koca E.K. ise kaçtı.



Olay, öğleden sonra Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi İstiklal Caddesi Beydoğan Sokak üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.

Bir çocukları olan A.K. ile eşi E.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında iddiaya göre E.K., üzerindeki tabancayı çıkarıp, eşine doğru ateş açtı.

Merminin başını sıyırarak yaraladığı A.K., kaçarak kendisini balkondan attı.

Apartmanın altındaki iş yerlerinin terasındaki beton zemine düşen A.K.'yı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.



A.K., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



Jandarma, olayın ardından kaçan E.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.