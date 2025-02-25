Eşinin telefonlarına gelen aşk mesajlarını gördü: Önce tüfekle ateş etti sonra kabzasıyla dövdü

Olay, 27 Ekim 2024’te saat 04.30 sıralarında, Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İsmail S., birlikte kırtasiye dükkanı işlettiği eşi N.S.'nin sosyal medya hesabına, İzmir’de yaşayan Hüseyin B. tarafından aşk mesajları gönderildiğini gördü. Eşiyle boşanmaya karar veren İsmail S., olay günü eşinin sosyal medya hesabını bir kez daha incelediğinde, Bursa’ya geleceğini söyleyen Hüseyin B.’nin silah fotoğrafı göndererek tabancasında 13 merminin bulunduğunu belirtip bu silahla kendisini ve eşini öldürdükten sonra intihar edeceğini yazdığını okudu. Pompalı tüfeğini yanına alarak terminale giden İsmail S., İzmir'den geleceği saati öğrendiği Hüseyin B.'yi beklemeye başladı. İsmail S., fotoğrafından tanıdığı Hüseyin B.'ye terminalin giriş kapısında önce pompalı tüfekle ateş açtı ardından da yerde yaralı haldeyken silahın kabzasıyla defalarca vurup dövdü. İhbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Hüseyin B., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Başında bekleyen İsmail S. ise polis tarafından gözaltına alındı.

"ÜZERİME DOĞRU KOŞUNCA ATEŞ ETTİM"



Tutuklanan İsmail S. hakkında, Bursa 53’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde, "Kişinin hayatını tehlikeye sokan kemik kırığına sebebiyet veren silahla kasten yaralama" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Davanın ilk duruşmasında, Hüseyin B.’nin, yaralıyken hastanede verdiği, “İsmail'in karısı beni Bursa'ya çağırdı. Ben de geldim. Sonra bir anda biri bana silahla ateş etmeye başladı. Gerisini hatırlamıyorum.” şeklindeki ifadesini okundu.



İsmail S. savunmasında, “Eşimle, kendimize ait kırtasiye dükkanındaydık. Eşimin bilgisayarına bir anda Hüseyin B. isimli kişiden mesajlar gelmeye başladı. Bu kişi eşime ‘Aşkım, hayatım’ yazıyordu. Eşime bu olaydan sonra boşanma davası açtım. Hüseyin B., gece saatlerinde mesajlar atmaya devam etti. Eşimin telefonunu alıp mesajlara baktığımda, Bursa’ya geleceğini, silahının içinde 13 adet mermi olduğunu, bir mermiyi eşime, diğerini bana ve üçüncü kurşunu kendisine sıkacağını söylüyordu. Olayın olduğu gece terminale gidip Hüseyin B.’yi beklemeye başladım. Onu görünce seslendim. Bir anda arkasını dönüp, üzerime doğru koşmaya başlayınca, kendisine ateş ettim.” ifadelerini kullandı.

BOŞANMA EVRAKINI GÖSTERMEK İÇİN ÇAĞIRMIŞ



Mahkemede tanık olarak ifade veren N.S., Hüseyin B.’yi Bursa’ya kendisinin çağırdığını söyleyerek, “İş yerimizde oturuyorduk. Hüseyin B. bana mesajlar atmaya başladı. Eşimle ayrılma kararı aldık. Hüseyin B.’ye boşanma evraklarımı göstermek ve bunları konuşmak için Bursa’ya çağırdım. Eşim de terminale gitmiş. Bunların yaşanacağını bilemedim.” dedi.