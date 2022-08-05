Eşinin vurduğu kadın 8 gün sonra öldü

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu 31 yaşındaki Ezgi Özarslan 8 gün sonra hayatını kaybetti. Kadının organları ailesi tarafından bağışlandı.

Haberler - DHA 05.08.2022 - 13:29

Eşinin vurduğu kadın 8 gün sonra öldü

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'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti. 

Olay, geçen 28 Temmuz'da Mersinli Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. D.Ö., boşanma aşamasındaki eşi 31 yaşındaki Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi.

İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanım uzaması üzerine D.Ö., belinden çıkardığı tabancayla Özarslan'ın başına ateş edip, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özarslan, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Ailesi tarafından Özarslan'ın organlarının bağışlandığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan onay beklendiği belirtildi.

ZANLI ARANIYOR

Öte yandan olayın ardından kaçan D.Ö'nün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

BAŞKA CİNAYET DAVASINDA DA SANIK

Ayrıca D.Ö, geçen 13 Mayıs'ta arkadaşı Derya Kılıç'ın (25) 4 katlı binanın terasından düşüp ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı olayla ilgili tutuklanmış ancak Kılıç'ın dengesini kaybedip düştüğünü söylemesi üzerine serbest bırakılmıştı.

D.Ö. hakkında, geçen 12 Nisan'da da Kılıç ile ev arkadaşını tehdit ettiği gerekçesiyle 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

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