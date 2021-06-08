Eşitlik İçin Kadın Platformu'ndan toplumun tüm kesimlerine çağrı

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin, sözleşmenin geçerliliğini yitirme tarihi olan 1 Temmuz’a kadar sözleşmeye sahip çıkma çağrısı yaptı.



Bu durumun toplumun tüm kesimlerince öncelikli sorun olarak görülmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Yani yalnızca kadın hareketinin değil tüm Türkiye'nin meselesi. Kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik kazanılmış tüm hakların tek tek kaybedilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız. Sıra nafaka hakkına, çocuk istismarından ceza alanların affına, 6284 sayılı yasaya, çocukları istismardan koruyan Lanzarote Sözleşmesi’ne ve belki de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, Medeni Yasa'ya gelecek.



📢 Toplumun tüm kesimlerine çağrı #1TemmuzDönümNoktası#İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz#SenDeHareketeGeç

1 Temmuz’a kadar, toplumun her kesimini İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmaya, demokratik/yaratıcı bir eylemlilik sürecine çağırıyoruz.

Açıklama 👇🏽https://t.co/fGNoStxce3 pic.twitter.com/GriCPUivjv — Eşitlik İçin Kadın Platformu (@esik_platform) June 7, 2021

"1 TEMMUZ DÖNÜM NOKTASI OLARAK ADLANDIRILACAK"



1 Temmuz tarihi bütün Türkiye için yakın gelecekte dönüm noktası olarak adlandırılacak bir tarihtir. Bu karardan geri dönülmesi için her bireyin ve kurum/kuruluşun yapabileceği ne varsa ortaya koyması günü bugündür." denildi.