Eşiyle birlikte pikniğe gitti, girdiği çayda boğuldu
Elazığ'da serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan 27 yaşındaki Serhat Çınar, boğuldu.
Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde eşiyle birlikte bölgeden geçen Merivansuyu Çayı'nın kenarına pikniğe giden Serhat Çınar, serinlemek için suya girdi.
Akıntıya kapılan Çınar, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Arıcak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çınar, kurtarılamadı.
Serhat Çınar'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.
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