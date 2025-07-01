Eşiyle birlikte pikniğe gitti, girdiği çayda boğuldu

Elazığ'da serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan 27 yaşındaki Serhat Çınar, boğuldu.

Eşiyle birlikte pikniğe gitti, girdiği çayda boğuldu

'ın Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde eşiyle birlikte bölgeden geçen Merivansuyu Çayı'nın kenarına pikniğe giden Serhat Çınar, serinlemek için suya girdi.

Akıntıya kapılan Çınar, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Arıcak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çınar, kurtarılamadı.

Serhat Çınar'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

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