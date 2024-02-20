Eşiyle boşanmalarından sorumlu tuttuğu kadını bıçaklayarak öldürdü

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadın cinayete kurban gitti.

İlçede berberlik yapan Güven A. (31), Tabakhane Mahallesi Emir Efendi Caddesi'nde, tartıştığı eski eşinin arkadaşı Eda Yiğit'i (27) bıçakla ağır yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan bir çocuk annesi Eda Yiğit, hayatını kaybetti.



Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı.



Güven A'nın, eşiyle boşanmalarından sorumlu tuttuğu iddiasıyla Eda Yiğit'i bıçakladığı ileri sürüldü.



Güven A.'nın 2 ay önce boşandığı eski eşinin annesine telefon açarak, "Eda Yiğit onun yuvasını dağıttı, onunla gezmesin. Boşandık zaten. Ben kendimden geçtim, çocuklarım zarar görmesin" dediği, bunun üzerine eski eşi H.Ç. ve Eda Yiğit'in iş yerine geldiği öğrenildi.