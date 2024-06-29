Eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı arkadaşını öldürdü

Afyonkarahisar'da Hüseyin Çakır (25) otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, Çakır'ın eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen arkadaşı İ.Ö. tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Cinayet şüphelisi İ.Ö. ile Hüseyin Çakır'ın eşi gözaltına alındı.

Eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı arkadaşını öldürdü

'da Dinar ilçesi Fatih Mahallesi'nde 27 Haziran sabahı Hüseyin Çakır, otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Yaklaşık 40 saat süren çalışmanın ardından Hüseyin Çakır'ın cinayete kurban gittiğini belirleyen ekipler, olayın failinin ise arkadaşı İ.Ö. olduğunu tespit etti.

Polisin gözaltına aldığı İ.Ö.'nün çıkan tartışmada Hüseyin Çakır'ın başına tabancayla 1 el ateş edip öldürdüğü belirlendi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Hüseyin Çakır'ın eşi de gözaltına alındı.

Hüseyin Çakır'ın eşi ile İ.Ö. arasında gönül ilişkisi olduğu, durumu öğrenen Hüseyin Çakır'ın olay yerinde İ.Ö. ile buluştuğu, çıkan tartışmanın ardından da İ.Ö.'nün Çakır'ın başına ateş edip öldürdüğü iddia edildi.

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