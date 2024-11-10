Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü ev sahibini öldürdü

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Tandoğan Mahallesi Ata Caddesi'nde meydana geldi.



İddiaya göre; Mehmet Emin Demir, eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü ev sahibi Ömer Yalaz'ı bir süre takip etti. Demir, Yalaz'a otomobilinin koltuğundayken yaklaşarak tabancayla ateş etti. Ömer Yalaz otomobilinde hareketsiz kalırken, Mehmet Emin Demir ise kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Ömer Yalaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yalaz'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



SALDIRGAN, TAKSİYLE KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI



Mehmet Emin Demir'in, Ömer Yalaz'ı öldürdüğü anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, Demir'in park halindeki otomobile şapkasıyla gizlenerek yaklaştığı ve sürücü koltuğunda olan Yalaz'a tabancayla ateş etiği görüldü. Ayrıca Demir'in saldırı sonrası koşarak kaçtığı da kayıtlara yansıdı.



Mehmet Emin Demir'in bir taksiye binerek kaçmaya çalıştığı ancak taksicinin dikkati ve müdahalesi sayesinde polis noktasında etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındığı öğrenildi.



Mehmet Emin Demir'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.