Eşiyle sorun yaşayan adam, TEM'te arabaların önüne atladı

Pendik'te eşiyle sorunlar yaşadığı iddia edilen Kemal Direk, TEM bağlantı yolunda park ettiği otomobilden inerek yola atladı. Bir otomobilin çarptığı Direk olay yerinde hayatını kaybetti.

Eşiyle sorun yaşayan adam, TEM'te arabaların önüne atladı

Olay, saat 16.30 sıralarında Kurtköy TEM bağlantı yolu Sabiha Gökçen Havaalanı istikametinde meydana geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gümrük memuru olarak çalışan 2 çocuk babası Kemal Direk, iddiaya göre eşiyle sorunlar yaşıyordu. İşyerine ait 34 FUF 763 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Direk, aracı yol kenarına park ederek araçtan indi.

YOLA ATLADI

Bir anda yola doğru koşan Direk'e, K.A'nın kullandığı 34 GA 253 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Direk'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Direk'in kullandığı otomobilde, Direk'e ait eşyaların bulunduğu bir valiz ile not bulundu. Direk'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD'deki Türk toplumu ile buluştu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD'deki Türk toplumu ile buluştu

Pendik'te otomobil alev alev yandı

Pendik'te otomobil alev alev yandı

Evine giderken sokakta silahlı saldırıda öldürüldü

Evine giderken sokakta silahlı saldırıda öldürüldü

İzmir'de dehşet: Kız arkadaşıyla görüşen kişiyi öldürüp, cesedin başında polisi bekledi

İzmir'de dehşet: Kız arkadaşıyla görüşen kişiyi öldürüp, cesedin başında polisi bekledi

Polisten kaçarken devirdikleri motosiklete tren çarptı: 2 yaralı

Polisten kaçarken devirdikleri motosiklete tren çarptı: 2 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...