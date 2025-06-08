Eşiyle tartışan kadın araçtan atladı

Malatya-Ankara Karayolu üzerindeki İstasyon Kavşağı mevkiinde, saat 11.00 sıralarında iddiaya göre, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından seyir halindeki araçtan kendini yola atan kadın refüje savrularak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan kadın, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralanan kadın hastanede verdiği ilk ifadede, eşiyle tartıştığını ve bu nedenle kendisini araçtan attığını söyledi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.