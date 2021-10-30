Eşiyle tartışan kadın balkondan çarşaf sarkıtarak kaçmaya çalıştı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşanan olay 10 katlı bir binanın 3’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Ceyda Ö. (26), henüz bilinmeyen nedenle eşi Y.Ö. ile evde tartıştı.

Tartışmanın ardından balkona çıkan Ceylan Ö., balkon korkuluklarına bağlayıp, sarkıttığı çarşafla evden kaçmaya çalıştı.

Bu sırada dengesini kaybeden genç kadın, beton zemine düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ceyda Ö., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, Ceyda Ö'nün eşi Y.Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

KADINA ŞİDDETE MEYDAN DAYAĞI