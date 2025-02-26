Eşiyle tartışınca aracından indi: Genç doktor otomobilin altında kaldı

İstanbul Esenyurt'ta E-5'te eşi ile tartıştıktan sonra aracını kenara çekerek aşağı sakinleşmek için inen Dr. Asilhan Kılınçlı'ya araba çarptı. Genç doktor, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Eşiyle tartışınca aracından indi: Genç doktor otomobilin altında kaldı

E-5 Cumhuriyet Metrobüs Durağı mevkiinde eşi ve çocuklarıyla Edirne istikametine seyreden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Asilhan Kılınçlı yaşanan tartışma nedeniyle sinirlenerek aracını sağa çekip otomobilden indi.

Sakinleştikten sonra arabaya yürüdüğü sırada arkadan gelen aracın çarpmasıyla ağır yaralandı.

Eşiyle tartışınca aracından indi: Genç doktor otomobilin altında kaldı - 1 Kaza anı kameralar tarafından görüntülendi.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çocuk doktoru Kılınçlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kaputa oturttuğu çocukla hareket etti: Sürücüye ceza yazıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...