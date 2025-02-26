Eşiyle tartışınca aracından indi: Genç doktor otomobilin altında kaldı

Esenyurt E-5 Cumhuriyet Metrobüs Durağı mevkiinde eşi ve çocuklarıyla Edirne istikametine seyreden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Asilhan Kılınçlı yaşanan tartışma nedeniyle sinirlenerek aracını sağa çekip otomobilden indi. Sakinleştikten sonra arabaya yürüdüğü sırada arkadan gelen aracın çarpmasıyla ağır yaralandı.

Kaza anı kameralar tarafından görüntülendi.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çocuk doktoru Kılınçlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.