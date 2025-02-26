Eşiyle tartışınca aracından indi: Genç doktor otomobilin altında kaldı
İstanbul Esenyurt'ta E-5'te eşi ile tartıştıktan sonra aracını kenara çekerek aşağı sakinleşmek için inen Dr. Asilhan Kılınçlı'ya araba çarptı. Genç doktor, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Esenyurt E-5 Cumhuriyet Metrobüs Durağı mevkiinde eşi ve çocuklarıyla Edirne istikametine seyreden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Asilhan Kılınçlı yaşanan tartışma nedeniyle sinirlenerek aracını sağa çekip otomobilden indi.
Sakinleştikten sonra arabaya yürüdüğü sırada arkadan gelen aracın çarpmasıyla ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çocuk doktoru Kılınçlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
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