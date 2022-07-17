Eşiyle tartışırken silahını ateşledi, seken mermiyle yaralandı

Karaman'da boşanma aşamasındaki eşiyle tartışırken tabancasını ateşleyen Soner E, seken mermiyle yaralandı. Yaralı halde kaçan ve baygın halde bulunan Soner E. hastaneye kaldırıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.07.2022 - 01:05

Eşiyle tartışırken silahını ateşledi, seken mermiyle yaralandı

'da boşanma aşamasındaki eşiyle tartışırken tabancasını ateşleyen kişi, seken kurşunla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Soner E. (48) hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen boşanma aşamasında olduğu eşi S.E. ile konuşmak için Kirişçi Mahallesi Zeytindalı Bulvarı'ndaki eve geldi.

Çift kapının önünde tartışırken Soner E, yanındaki tabancayla havaya ateş etti. Bu sırada seken mermi Soner E'ye isabet etti.

Yaralı halde kaçan Soner E, olay yerinden 400 metre uzaklıkta baygın halde bulundu.

Soner E. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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