Eşiyle tartıştı, baltayla evin kapısına dayandı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde baltayla evinin kapısını kırarak içeri girmeye çalışan şüpheli yakalandı.



İddiaya göre, Ö.A. isimli adam tartıştığı eşi E.A. ile 19 Mayıs Mahallesi’nde yaşadıkları evin kapısını baltayla kırarak içeri girmeye çalıştı.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören E.A, apartmanın çatısına çıktı.



İkna sonucu çatıdan indirilen E.A. gözaltına alındı.



Bu sırada babası E.A’ya bıçakla saldırmaya çalışan oğlu M.A’yı da polis ekipleri gözaltına aldı.