Eşiyle tartıştı, baltayla evin kapısına dayandı

Samsun’da bir kişi eşiyle tartıştı, eline aldığı baltayla eve girmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisleri gören E.A. isimli adam, apartmanın çatısına çıktı. E.A, polisin iknası sonucu gözaltına alındı.

Eşiyle tartıştı, baltayla evin kapısına dayandı

’un Tekkeköy ilçesinde baltayla evinin kapısını kırarak içeri girmeye çalışan şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, Ö.A. isimli adam tartıştığı eşi E.A. ile 19 Mayıs Mahallesi’nde yaşadıkları evin kapısını baltayla kırarak içeri girmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören E.A, apartmanın çatısına çıktı.

İkna sonucu çatıdan indirilen E.A. gözaltına alındı.

Bu sırada babası E.A’ya bıçakla saldırmaya çalışan oğlu M.A’yı da polis ekipleri gözaltına aldı.

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