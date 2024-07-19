Eşiyle tartıştı, konuşmak için gelen kayınvalidesi ve kayınpederini darp etti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, eşiyle sorunları olan kızlarının evine konuşmak için giden Hatice (64)- İlhan Uryan (68) çifti, damatları Mustafa A. (49) tarafından darbedildi. Jandarma, Mustafa A.'yı gözaltına aldı.

Eşiyle tartıştı, konuşmak için gelen kayınvalidesi ve kayınpederini darp etti

Köyceğiz'in Toparlar Mahallesi'nde yaşayan Seçil A. (39) ve eşi Mustafa A. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Çift arasındaki problemi çözmek için evlerine gelen Seçil A.'nın annesi Hatice Uryan ve babası İlhan Uryan, damatları tarafından darbedildi.

Seçil A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, annesi ve babasının eşi tarafından darbedildiği ihbarında bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı Hatice Uryan ve eşi İlhan Uryan hastaneye kaldırıldı. Uryan çiftinin hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Jandarma, Mustafa A.'yı gözaltına aldı. Seçil A., jandarmadaki ifadesinde kıskançlık nedeniyle eşiyle tartıştıklarını, konuşmak için evlerine gelen anne ve babasının saldırıya uğradığını anlattı.

Gözaltına alınan Mustafa A.'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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