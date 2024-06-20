Eşiyle tartıştı: Ormanlık alanda intihar etti

Sancaktepe'de eşiyle tartışan Haydar Erdoğan, ormanlık alanda ağaca bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi.

Eşiyle tartıştı: Ormanlık alanda intihar etti

Olay, Sancaktepe Fatih Mahallesi Kerim Sokak'ta geçtiğimiz akşam saat 21.00 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, evde eşiyle bilinmeyen bir nedenle tartışan Haydar Erdoğan, ormanlık alana giderek ağaca bağladığı iple kendini astı.

Ormanlık alandan geçerken ağaca asılı haldeki cesedi gören bir çift, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, şahsın ailesine haber verdi. Olay yerine gelen Haydar Erdoğan'ın eşi, "Sana yazıklar olsun, hayatımı bitirdiniz" diyerek sitem etti.

Yapılan incelemelerin ardından Erdoğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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