Eşiyle yakaladığı kişiyi tabancayla öldürdü: Polise gidip teslim oldu

Kırıkkale'de İ.Y., eşi H.Y. ile evinde yakaladığı Ahmet B.'yi (43) tabancayla vurarak öldürdü. İ.Y., polis merkezine giderek teslim oldu.

Eşiyle yakaladığı kişiyi tabancayla öldürdü: Polise gidip teslim oldu

Olay, dün akşam saatlerinde Kaletepe Mahallesi 1036'ncı sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi.

İddiaya göre, İ.Y., eve geldiğinde eşi H.Y.'yi Ahmet B. ile yakaladı. İ.Y., üzerinde bulunan tabanca ile Ahmet B.'ye ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ahmet B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet B.'nin cesedi, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Eşiyle yakaladığı kişiyi tabancayla öldürdü: Polise gidip teslim oldu - 1

İ.Y. olayın ardından polis merkezine giderek teslim olurken, eşi H.Y. gözaltına alındı. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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