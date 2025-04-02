ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ın ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Zanlı'nın jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı. Alkolsüz olduğu belirlenen sürücü, kuvvetli yağmurun görüş açısını düşürmesi nedeniyle yol kenarında yürüyen Kayhan'ı göremeyip çarptığını söyledi. Sürücünün jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, dün akşam trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazadan sonra kaçan kamyonetin sürücüsü Talip B., jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?



Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Seferihisar'a tatile gelen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, eşi Mehtap Kayhan ile market alışverişine gitti.



Bu sırada Talip B., yönetimindeki kamyonetle yol kenarında eşiyle yürüyen Kayhan'a çarptı. Metrelerce savrulan Kayhan yaralanırken, sürücü kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan Mustafa Kayhan, ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kayhan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.